Лекции о здоровом образе жизни прошли среди педагогов школы №2117

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Лекции по профилактике неинфекционных заболеваний прошли среди педагогического состава в образовательном комплексе «Школа №2117». Об этом стало известно 25 апреля.

Как сообщили на официальном сайте школы, перед учителями и воспитателями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник со структурированной информацией о снижении рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, речь шла о важности здорового питания и прохождения диспансеризации.