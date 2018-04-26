Лекции о здоровом образе жизни прошли среди педагогов школы №2117 

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Лекции по профилактике неинфекционных заболеваний прошли среди педагогического состава в образовательном комплексе «Школа №2117». Об этом стало известно 25 апреля.
Как сообщили на официальном сайте школы, перед учителями и воспитателями выступили высококвалифицированные врачи профилактических отделений поликлиник со структурированной информацией о снижении рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, речь шла о важности здорового питания и прохождения диспансеризации.
В течение прошлого года среди педагогов в Москве было проведено более тысячи обучающих лекций медицинскими работниками по актуальным тематикам в вопросах сохранения здоровья. С 2016 года подобные мероприятия курирует Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента.