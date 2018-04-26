Воспитанникам школы №771 в Дмитровском дали урок мужества

В музее «Шагнувшие в бессмертие» при школе № 771 в Дмитровском районе состоялся урок мужества на тему «Героический подвиг тружеников тыла» для учеников 6 «Д» класса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители Совета ветеранов Дмитровского района, — рассказал сотрудник администрации. — Из беседы и презентации ребята узнали о подвиге тружеников тыла, о связи тыла с фронтом, а также о героизме женщин и детей в годы войны.

Напомним, школа № 771 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)