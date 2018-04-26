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Воспитанникам школы №771 в Дмитровском дали урок мужества
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Воспитанникам школы №771 в Дмитровском дали урок мужества 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В музее «Шагнувшие в бессмертие» при школе № 771 в Дмитровском районе состоялся урок мужества на тему «Героический подвиг тружеников тыла» для учеников 6 «Д» класса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители Совета ветеранов Дмитровского района, — рассказал сотрудник администрации. — Из беседы и презентации ребята узнали о подвиге тружеников тыла, о связи тыла с фронтом, а также о героизме женщин и детей в годы войны.
Напомним, школа № 771 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)
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