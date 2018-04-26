В школе №1383 Восточного Дегунина провели акцию «Бессмертный полк»

Ученики школы № 1383 Восточного Дегунина приняли участие в общешкольной акции-митинге «Бессмертный полк». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Наши ученики примерили на себя роль участников крупномасштабного патриотического шествия «Бессмертный полк — Москва », которое состоится 9 мая, — рассказал представитель администрации. — Выстроившись в шеренги, школьники держали в руках портреты солдат, отдавших свои жизни во имя Великой Победы. Перед участниками мероприятия выступили директор школы Татьяна Камарзина и ветераны Великой Отечественной войны. В рамках концертной программы прозвучали стихи и песни, посвященные войне. А завершился торжественный митинг минутой молчания в память о погибших героях.

Напоминаем, школа № 1383 находится по адресу Дубнинская улица, дом 7. (мю)