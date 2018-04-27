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Малыши из детского сада в Рязанском стали лучшими на конкурсе талантов «Карусель»
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Малыши из детского сада в Рязанском стали лучшими на конкурсе талантов «Карусель» 

Управа Рязанского района 52 минуты назад
Фото: Эхо района
Воспитанники дошкольного отделения №1 школы №777 стали первыми на детском конкурсе талантов «Карусель». Малыши выступали в номинации «Танцевальное творчество». Об этом сообщила замдиректора по содержанию образования школы Мария Смирнова.
— Наши воспитанники выступили с танцем «Вдоль по улице метелица метет». Поздравляем наш танцевальный коллектив: девочек и мальчика из группы №6, — сказала Мария Смирнова.
Добавим, что дошкольное отделение №1 находится по адресу 2-й Пятигорский проезд, дом 5, корпус 1. (мю)
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