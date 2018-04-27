Малыши из детского сада в Рязанском стали лучшими на конкурсе талантов «Карусель»

Воспитанники дошкольного отделения №1 школы №777 стали первыми на детском конкурсе талантов «Карусель». Малыши выступали в номинации «Танцевальное творчество». Об этом сообщила замдиректора по содержанию образования школы Мария Смирнова. — Наши воспитанники выступили с танцем «Вдоль по улице метелица метет». Поздравляем наш танцевальный коллектив: девочек и мальчика из группы №6, — сказала Мария Смирнова Добавим, что дошкольное отделение №1 находится по адресу 2-й Пятигорский проезд, дом 5, корпус 1. (мю)