В Хорошевке отметили Всемирный день пингвина

Во Всемирный день пингвина, 25 апреля, учащиеся 2 «В» класса школы № 1409 устроили тематическую акцию.

— Ребята встречали учеников и учителей в костюмах пингвинов с шариками в цвет воды океана и льда. Второклассники не только зарядили хорошим настроением, но ещё раз привлекли внимание всех к проблеме, связанной с экологической ситуацией, в которой оказались эти удивительные птицы, — отметил представитель администрации школы.

Мероприятие провели в рамках акции «Дни защиты Земли от экологической опасности». (то)