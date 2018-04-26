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В Хорошевке отметили Всемирный день пингвина
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В Хорошевке отметили Всемирный день пингвина 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Во Всемирный день пингвина, 25 апреля, учащиеся 2 «В» класса школы № 1409 устроили тематическую акцию.
— Ребята встречали учеников и учителей в костюмах пингвинов с шариками в цвет воды океана и льда. Второклассники не только зарядили хорошим настроением, но ещё раз привлекли внимание всех к проблеме, связанной с экологической ситуацией, в которой оказались эти удивительные птицы, — отметил представитель администрации школы.
Мероприятие провели в рамках акции «Дни защиты Земли от экологической опасности». (то)
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