Победителем конкурса «Учитель года Москвы — 2018» стал преподаватель школы №1540 И. Игнатов

На селекторном совещании столичного департамента образования объявили имя победителя конкурса «Учитель года Москвы — 2018», им стал преподаватель информатики и технологии школы №1540 Игнат Игнатов . Об этом сообщил в прямом эфире Московского образовательного телеканала руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

«По решению большого жюри, победителем в номинации «Учитель года» Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы 2018» становится учитель информатики и технологии школы №1540 Игнатов Игнат Андреевич», — сказал И. Калина.

Ранее в столице назвали 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы — 2018».

Конкурс стартовал в августе 2017 г. и проходит в три этапа. В первом — межпредметной олимпиаде «Московский учитель» — приняли участие более 11 тыс. педагогов. Среди них определили 120 призеров и 40 победителей, которые прошли во второй этап, состоявшийся зимой 2018 г. Преподаватели представили визитную карточку, приняли участие в соревновании «Просто о сложном» и написали эссе «Москва. Школа. 2025 г.». После этого эксперты выбрали 30 финалистов номинации. Состязания третьего этапа проходили в филиале Дома учителя «Поведники» с 1 по 7 апреля. Преподаватели представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о результатах работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам.