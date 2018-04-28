Мэр Москвы поздравил преподавателя информатики с победой в городском конкурсе «Учитель года»

Поздравление мэр разместил в своем микроблоге в Twitter.

«Поздравляю с победой в городском конкурсе «Учитель года» преподавателя информатики и технологии школы №1540 И. Игнатова. Он стал лучшим среди 11 тыс. коллег. Желаю Игнату удачи на всероссийском этапе в сентябре! Ваша талантливая, интересная работа очень важна для города. IT становятся ведущей динамично развивающейся отраслью. Спасибо», — написал мэр.

В 2018 г. конкурс проходил в три этапа. Первым стала метапредметная олимпиада «Московский учитель», в которой в августе-ноябре 2017 г. приняли участие более 11 тыс. московских учителей. По ее итогам были определены 120 призеров и 40 победителей. В следующем туре (проводился зимой) конкурсантам надо было представить визитную карточку «Я — московский учитель», принять участие в конкурсе «Просто о сложном» и написать эссе « Москва . Школа. 2025 год». По итогам второго этапа экспертная группа определила 30 финалистов.

Финальные испытания третьего этапа проходили с 1 по 7 апреля 2018 г. в филиале Московского городского дома учителя «Поведники». Участники представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о своем опыте и результатах работы, создали образовательный проект и посетили педагогические советы по актуальным темам. Финалисты и лауреаты получили дипломы, знак «Учитель года Москвы» и призы от партнеров конкурса.