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В МЭИ прошла открытая городская олимпиада по теоретическим основам электротехники
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В МЭИ прошла открытая городская олимпиада по теоретическим основам электротехники 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В Национальном исследовательском университете «МЭИ» 23 апреля прошла XLVII Открытая московская олимпиада по теоретическим основам электротехники. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В олимпиаде приняли участие 114 человек из 16 вузов: НИУ «МЭИ», МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГЭТУ, филиал НИУ «МЭИ» в г. Смоленск, НГТУ, МИЭТ, СПбГПУ, ИРНИТУ, СПбГУ, ИГЭУ, РГУНГ им. И. М. Губкина, СГТУ, МАИ, ЮУрГУ, ТВВИКУ (военный институт) им. Маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, а также филиал НИУ «МЭИ» в г. Душанбе, — сообщили в пресс-службе.
Студенты соревновались в решении задач различного уровня сложности. Целью олимпиады являлось совершенствование образовательного процесса, а также выявление и поощрение студентов, показавших наилучшие результаты в решении задач по теоретическим основам электротехники. (ео)
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