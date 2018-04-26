В МЭИ прошла открытая городская олимпиада по теоретическим основам электротехники

В Национальном исследовательском университете «МЭИ» 23 апреля прошла XLVII Открытая московская олимпиада по теоретическим основам электротехники. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Студенты соревновались в решении задач различного уровня сложности. Целью олимпиады являлось совершенствование образовательного процесса, а также выявление и поощрение студентов, показавших наилучшие результаты в решении задач по теоретическим основам электротехники. (ео)