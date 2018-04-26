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Фестиваль в рамках проекта «Школа новых технологий» проходит в Коптеве
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Фестиваль в рамках проекта «Школа новых технологий» проходит в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В школе №185 района Коптево стартовал новый этап фестиваля «Папа, мама, я и учитель». Фестиваль проводится в рамках городского проекта «Школа новых технологий».
Помещение для будущего предпринимателя, создающего одежду премиум класса, — такой проект выполняли участники в составе проектной группы.
— Первые шаги будущих специалистов — самые интересные! Создание своего швейного предприятия с параметрами для 15 работников с соблюдений требований санитарных норм, техники безопасности и производственных целей — задача не из простых, — отметили в администрации школы.
В состав группы вошел BIM-координатор, менеджер, дизайнер и проектировщик. (ео)
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