Фестиваль в рамках проекта «Школа новых технологий» проходит в Коптеве

В школе №185 района Коптево стартовал новый этап фестиваля «Папа, мама, я и учитель». Фестиваль проводится в рамках городского проекта «Школа новых технологий».

Помещение для будущего предпринимателя, создающего одежду премиум класса, — такой проект выполняли участники в составе проектной группы.

— Первые шаги будущих специалистов — самые интересные! Создание своего швейного предприятия с параметрами для 15 работников с соблюдений требований санитарных норм, техники безопасности и производственных целей — задача не из простых, — отметили в администрации школы.

В состав группы вошел BIM-координатор, менеджер, дизайнер и проектировщик. (ео)