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Четырехэтажную школу построили в Апрелевке
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Четырехэтажную школу построили в Апрелевке 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства школы. Образовательное учреждение возведено в микрорайоне Мартемьяново‐7 в Апрелевке в городском округе Наро‐Фоминск. Об этом сообщила пресс‐служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Новая школа рассчитана на 880 учеников. Ее застройщиком является ООО «Мартемьяново».
На общей площади 17,7 тысяч квадратных метров в четырехэтажном здании учебного заведения разместились специализированные классы для проведения занятий, актовый и спортивные залы, кабинеты для групп продленного дня, а также столовая, библиотека и медицинский блок.
На прилегающей к школе территории обустроено футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также специальная площадка для игры в теннис. Выделен сектор, предназначенный для метания мяча и прыжков, кроме этого построены площадки для подвижных игр школьников.
Здание школы оборудовано с учетом доступа для маломобильных граждан.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, итоговое заключение о соответствии будет выдано зданию после проведения всех необходимых проверок по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту.
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест с бассейном. Он построен в микрорайоне Отрадное города Одинцово, на территории строящегося ЖК «Одинбург». Строительство было произведено по государственной программе «Образование Подмосковья».
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