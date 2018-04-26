Школьники из Лефортова посетили образовательный комплекс «Юго-Запад»

Учащиеся 9 «Ж» и 9 «К» классов школы № 1228 района Лефортово 21 апреля посетили Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс „Юго-Запад“. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята посетили кондитерский цех, где попробовали изготовить кондитерские изделия из слоёного теста; швейный цех, где их научили приёмам декорирования, а также поработали в зале, предназначенном для подготовки будущих официантов и дизайнеров интерьера. Ребят научили сервировать праздничный стол и выполнять различные украшения из тканевых салфеток, — сообщили в администрации.

Напомним, что школа № 1228 расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)