Ученики органного класса выступили с концертом в музыкальной школе имени Гречанинова

Ученики органного класса детской музыкальной школы имени Гречанинова в минувшую субботу, 21 апреля, выступили с отчетным концертом. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В текущем году состав учащихся значительно обновился, но уже с первых месяцев занятий начинающие органисты активно участвовали во всех мероприятиях класса и показали достойные результаты, — отметили в администрации музыкальной школы. — Отчетный концерт — замечательная возможность подвести итоги прошедшего года, снова собраться вместе, услышать и увидеть, чему за это время научились наши дети — ведь в сентябре самый младший из них еще с трудом доставал до педальной клавиатуры, — заявили в учреждении.

Ребята сыграли на большом трехмануальном органе, установленном в концертном зале, который снова зазвучал после долгого перерыва, связанного с капитальным ремонтом школы. В программу концерта вошли сочинения нескольких эпох — от Барокко до XX века. (вт)