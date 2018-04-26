Ярмарку вакансий посетили студенты района Преображенский

Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 побывали на ярмарке вакансий «Занятость без границ». Мероприятие прошло в Центре занятости молодежи.

В КИГМ №23 успешно работает служба содействия трудоустройству выпускников. В колледже ребята не только получают основы будущего мастерства, но и получают мотивацию трудиться. Поэтому студенты часто бывают на ярмарках вакансий. В этот раз в Центре занятости молодежи побывали студенты с ограниченными возможностями.

Как отмечает мастер производственного обучения Нина Еременкова, юноши и девушки учатся швейному мастерству — эта специальность пригодится всегда. Но важно не только обучить студентов, но и помочь им с трудоустройством. В этом ребятам помогает Центр занятости молодежи. Ребята узнают, как ориентироваться на рынке труда, правильно себя презентовать и составить резюме, чтобы заинтересовать потенциального работодателя.