Васильева призвала ректоров к обсуждению стандартов школьного образования

Министр, выступая на съезде, отметила, что сегодня разворачивается много дискуссий вокруг стандарта школьного образования, который обеспечивает единство всего образовательного пространства.

"Считаю, что вузы должны не только включиться в формирование и обсуждение этого стандарта, но и поддержать его как гарант качества, обеспечивающего достойное качество абитуриентов", — заявила Васильева.

Пресс-служба уточняет, что министр обозначила необходимость повышения качества школьного образования как ключевую задачу на сегодняшний день. По словам главы министерства, единое образовательное пространство в России — это, прежде всего, единое качество образования.

"Мы говорим о необходимости повышать качество приёма в вузы. Но это невозможно сделать, если каждая школа будет учить по разным, зачастую противоречащим друг другу учебникам и разным учебным планам", — сказала Васильева.