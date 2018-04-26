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Васильева обратилась к ректорам
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Васильева призвала ректоров к обсуждению стандартов школьного образования 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева на XI съезде Российского союза ректоров, который прошел в четверг в Санкт-Петербурге, призвала глав университетов включиться в обсуждение стандарта школьного образования, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр, выступая на съезде, отметила, что сегодня разворачивается много дискуссий вокруг стандарта школьного образования, который обеспечивает единство всего образовательного пространства.
"Считаю, что вузы должны не только включиться в формирование и обсуждение этого стандарта, но и поддержать его как гарант качества, обеспечивающего достойное качество абитуриентов", — заявила Васильева.
Пресс-служба уточняет, что министр обозначила необходимость повышения качества школьного образования как ключевую задачу на сегодняшний день. По словам главы министерства, единое образовательное пространство в России — это, прежде всего, единое качество образования.
"Мы говорим о необходимости повышать качество приёма в вузы. Но это невозможно сделать, если каждая школа будет учить по разным, зачастую противоречащим друг другу учебникам и разным учебным планам", — сказала Васильева.
Очередной съезд Российского союза ректоров, который является высшим органом управления организации прошел в Петербургском политехническом университете Петра Великого. В пленарной части мероприятия принял участие президент РФ Владимир Путин. Всего на съезд приехали 600 ректоров российских и зарубежных вузов. Они обсудили глобальные вопросы развития единого образовательного пространства, построения стратегии научно-технологического развития РФ, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности университетов.
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