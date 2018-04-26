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Совет ректоров готов возглавить организацию международных студенческих соревнований
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Совет ректоров готов возглавить организацию международных студенческих соревнований 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Международные студенческие соревнования по математике, физике и другим специальностям необходимо поставить в организационное русло. Сейчас такая работа ведется в инициативном порядке, сообщил в своем выступлении в ходе XI съезда Российского союза ректоров, проходящего в четверг в Санкт-Петербурге ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.
Ранее команда студентов Московского государственного университета стала победительницей на мировых соревнованиях по программированию.
"Команда МГУ на днях заняла первое место, стала абсолютным чемпионом мира [по программированию]. Команды МФТИ и ИТМО из Санкт-Петербурга получили также награду. Мне кажется, что такие университетские соревнования надо ставить в организационное русло, и Союз ректоров готов возглавить работу по организации всех студенческих международных олимпиад, эта работа пока проводится инициативно", — сказал Садовничий.
XI съезд Российского союза ректоров проходит в Санкт— Петербурге. Впервые мероприятие состоялось за пределами Москвы, на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.
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