Совет ректоров готов возглавить организацию международных студенческих соревнований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Международные студенческие соревнования по математике, физике и другим специальностям необходимо поставить в организационное русло. Сейчас такая работа ведется в инициативном порядке, сообщил в своем выступлении в ходе XI съезда Российского союза ректоров, проходящего в четверг в Санкт-Петербурге ректор МГУ , президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий

Ранее команда студентов Московского государственного университета стала победительницей на мировых соревнованиях по программированию.

"Команда МГУ на днях заняла первое место, стала абсолютным чемпионом мира [по программированию]. Команды МФТИ и ИТМО из Санкт-Петербурга получили также награду. Мне кажется, что такие университетские соревнования надо ставить в организационное русло, и Союз ректоров готов возглавить работу по организации всех студенческих международных олимпиад, эта работа пока проводится инициативно", — сказал Садовничий.