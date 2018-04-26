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В школе на 1-й Вольской провели Дни экологии
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В школе на 1-й Вольской провели Дни экологии 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
С 16 по 18 апреля в школе № 1366 проходили Дни экологии. Каждый день был посвящен одной экологической проблеме: День леса, День воды, День земли.
«Учащиеся восьмых классов провели увлекательные мастер-классы по изготовлению различных оригинальных поделок из бытовых отходов. Ученикам понравились познавательные презентации и информационные планшеты «Планета без легких», «Всемирный День Воды», «Как сэкономить электроэнергию», — говорится на сайте школы.
Заключительным мероприятием стали игра-эрудиция «Свалка по имени Земля». (вт)
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