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Школьники из Хорошево-Мневников заняли призовые места, представив проектные работы по химии
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Школьники из Хорошево-Мневников заняли призовые места, представив проектные работы по химии 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Десятиклассники школы № 1515 района Хорошево-Мневники успешно выступили на XXVI Московской конференция проектных и исследовательских работ учащихся по химии.
— Заключительный этап конференции проводился на базе Московского технологического университета (МИТХТ). Ребята представили свои проектные работы и заняли призовые места, — отметили в школе.
Глеб Тришкин завоевал первое место с проектом «Неньютоновские жидкости», Анна Есипчук — второе место с проектом «От канифоли до янтаря», Мария Смолина и Мария Сафронова — 3 место с проектом «Азотное питание растений в гидропонике на примере салата „Латук“. Также на третьем месте Кристина Захарова с проектом „Влияние ядовитых газов на рост и развитие побегов кабачка и салата“. (ск)
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