Школьники из Хорошево-Мневников заняли призовые места, представив проектные работы по химии

Десятиклассники школы № 1515 района Хорошево-Мневники успешно выступили на XXVI Московской конференция проектных и исследовательских работ учащихся по химии.

— Заключительный этап конференции проводился на базе Московского технологического университета (МИТХТ). Ребята представили свои проектные работы и заняли призовые места, — отметили в школе.