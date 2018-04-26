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Ученики школы №1517 стали участниками Московского международного салона образования
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Ученики школы №1517 стали участниками Московского международного салона образования 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На ВВЦ в павильоне № 75 в очередной раз принимал гостей Московский международный салон образования, организованный Министерством образования и науки России. Ученики школы № 1517 стали его участниками.
— Для обучающихся медицинских классов ГБОУ Школа № 1517 это уже второй опыт участия в этом событии. В течение четырех дней курсанты-медики 10 и 11 классов демонстрировали проекты в области медицины, инновационные решения в технологии преподавания специальных учебных дисциплин, возможности, опыт и достижения педагогов и обучающихся, проводили мастер-классы и тематические семинары, — отметили в администрации учебного заведения.
Все дни выставки ученики 5–6 и 10–11 классов представляли ресурсы конвергентной лаборатории, развернутой в школе в рамках городского проекта «Медицинский класс в московской школе». (ск)
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