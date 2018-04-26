Новые детские сады в Костроме появятся в микрорайонах Давыдовский и Малышково

Костроме начнется строительство еще двух детских садов, узнал KOSTROMA.TODAY. Они появятся в густонаселенных районах города.

По информации пресс-службы городской администрации, речь идет о микрорайонах Давыдовский и Малышково.

Строительство двух дошкольных учреждений на 280 мест в Костроме запланировано в Министерстве образования и науки . Работы начнутся уже в конце этого года.

Кроме того, в федеральной программе запланировано строительство школы на 1 тысячу мест на улице Профсоюзной.

Сейчас в Костроме идет строительство школы на 1 тысячу детей на улице Суслова и детского сада в микрорайоне «Венеция».