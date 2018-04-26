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Новые детские сады в Костроме появятся в микрорайонах Давыдовский и Малышково
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Новые детские сады в Костроме появятся в микрорайонах Давыдовский и Малышково 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме начнется строительство еще двух детских садов, узнал KOSTROMA.TODAY. Они появятся в густонаселенных районах города.
По информации пресс-службы городской администрации, речь идет о микрорайонах Давыдовский и Малышково.
Строительство двух дошкольных учреждений на 280 мест в Костроме запланировано в Министерстве образования и науки. Работы начнутся уже в конце этого года.
Кроме того, в федеральной программе запланировано строительство школы на 1 тысячу мест на улице Профсоюзной.
Сейчас в Костроме идет строительство школы на 1 тысячу детей на улице Суслова и детского сада в микрорайоне «Венеция».
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