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ДГУ и Лидский университет Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве
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ДГУ и Лидский университет Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
ДГУ и Лидский университет Великобритании подписали соглашение о сотрудничествеРуководство ДГУ подписало соглашение с Лидским университетом Великобритании. Теперь два образовательных учреждения полноправно могут сотрудничать.
Таким образом, они могут проводить совместные исследования, обучаться по обмену, организовывать семинары и т.д.
Также, сотрудничество повлияло и на планы развития экологических проблем. Теперь два университета проведут совместные работы по изучению Каспийского тюленя и улучшению условий его обитания.
Лидскому университету 187 лет. Он входит в число лучших британских вузов по объему научно-исследовательской работы, а также по числу студентов.
Фото: media.leeds.ac.uk
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