ДГУ и Лидский университет Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве

ДГУ и Лидский университет Великобритании подписали соглашение о сотрудничествеРуководство ДГУ подписало соглашение с Лидским университетом Великобритании. Теперь два образовательных учреждения полноправно могут сотрудничать.

Таким образом, они могут проводить совместные исследования, обучаться по обмену, организовывать семинары и т.д.

Также, сотрудничество повлияло и на планы развития экологических проблем. Теперь два университета проведут совместные работы по изучению Каспийского тюленя и улучшению условий его обитания.

Лидскому университету 187 лет. Он входит в число лучших британских вузов по объему научно-исследовательской работы, а также по числу студентов.

Фото: media.leeds.ac.uk