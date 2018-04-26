Министерству образования рекомендовали награждать занимающихся антинаркотической профилактикой волонтеров

Участники заседания Совета по проблемам наркомании при верхней палате парламента рекомендуют Минобрнауки РФ награждать волонтеров, задействованных в сфере профилактики наркомании, в рамках присуждения премии «Доброволец России». Такое предложение содержится в проекте решения по итогам заседания.

«Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному Агентству по делам молодежи (Росмолодежь) при проведении Всероссийского форума добровольцев с вручением премии «Доброволец России» предусмотреть номинацию «Антинаркотическая профилактическая деятельность» и проведение слета лидеров добровольческих (волонтерских) антинаркотических организаций», — сообщается в тексте проекта.

Также министерству рекомендуется учитывать отдельным блоком антинаркотическую деятельность при организации мероприятий с волонтерскими организациями.