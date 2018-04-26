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Министерству образования рекомендовали награждать занимающихся антинаркотической профилактикой волонтеров
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Министерству образования рекомендовали награждать занимающихся антинаркотической профилактикой волонтеров 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Участники заседания Совета по проблемам наркомании при верхней палате парламента рекомендуют Минобрнауки РФ награждать волонтеров, задействованных в сфере профилактики наркомании, в рамках присуждения премии «Доброволец России». Такое предложение содержится в проекте решения по итогам заседания.
«Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному Агентству по делам молодежи (Росмолодежь) при проведении Всероссийского форума добровольцев с вручением премии «Доброволец России» предусмотреть номинацию «Антинаркотическая профилактическая деятельность» и проведение слета лидеров добровольческих (волонтерских) антинаркотических организаций», — сообщается в тексте проекта.
Также министерству рекомендуется учитывать отдельным блоком антинаркотическую деятельность при организации мероприятий с волонтерскими организациями.
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