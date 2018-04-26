Команда школы №1363 отличилась в конкурсе «Школа реальных дел» 

Команда школы № 1363 заняла первые, вторые и третье места в различных номинациях конкурса проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей «Школа реальных дел».
В конкурсе очно приняли участие более 4000 человек, среди которых были ученики 137 школ, а также студенты семи колледжей и экономического факультета МГУ. Заочно в нем участвовали учащиеся 40 школ и пяти колледжей из различных регионов страны.
В финал вышли учащиеся из Красноярска, Тулы, Кирова, Казани, Иркутска, Владивостока, Смоленска, Ангарска, Гусева, Ульяновска, села Нукуты, поселка городского типа Уренгой. (вт)