Команда школы №1363 отличилась в конкурсе «Школа реальных дел»

Команда школы № 1363 заняла первые, вторые и третье места в различных номинациях конкурса проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей «Школа реальных дел».