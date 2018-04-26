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В «Школе Ломоносова» выбрали обладателя лучших вокальных данных
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В «Школе Ломоносова» выбрали обладателя лучших вокальных данных 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Подведены итоги творческого конкурса, который прошел на базе одной из сокольнических школ.
Как отметили представители школы №1530 «Школа Ломоносова», финал конкурса «Голос школы -2018» прошел в отделении на Стромынке. Оценивались не только вокально-музыкальные данные участников. Жюри также обращало внимание на сценический образ и выбор репертуара.
«Всех поздравляем с победой и желаем дальнейшего творческого развития! Ждём в следующем году на «Голос Школы — 2019», — обратились представители образовательного учреждения к конкурсантам.
Победителей и призовых мест оказалось немало. Отмечены как лауреаты конкурса дошкольники и ученики младших классов из отделения на Стромынке, а также ученики средних классов из основного корпуса. Гран-при получила М. Панькина из дошкольных групп на Русаковской улице. Приз зрительских симпатий заслужил дуэт учеников третьего класса В. Филиппова и Д. Лазарева из «Школы на Стромынке». Трио К. О’Коннор, П. Семеновой и И. Васильев с хореографической постановкой была вручена награда за яркое воплощение музыкального образа (все участники из «Школе на Гастелло»).
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.
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