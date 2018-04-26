Школьники Северного Бутова побывали в Гидрометцентре России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал школьникам о высокотехнологичном оборудовании, позволяющем синоптикам делать прогнозы и оповещать людей об опасных климатических явлениях.

Разговор также коснулся вопросов классификации природных явлений, типов метеорологических прогнозов и изменений климата.

В конце лекции Юрий Евгеньевич рассказал, что именно из этого центра ведётся прямая пятничная трансляция прогноза погоды на Первом канале. А ещё он разрешил ребятам попробовать себя в роли ведущих!

Школа №1613 от всей души благодарит сотрудников Гидрометцентра за приём и познавательную беседу. Благодаря общению с синоптиками ребята узнали много интересного и серьёзно задумались об окружающем мире.