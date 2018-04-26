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Школьники Северного Бутова побывали в Гидрометцентре России
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Школьники Северного Бутова побывали в Гидрометцентре России 

Вестник Бутова 35 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Путешествие к синоптикам семиклассники школы №1613 совершили во вторник, 24 апреля. Ребята навестили Гидрометцентр России в рамках программы сотрудничества школы №1613 и Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал школьникам о высокотехнологичном оборудовании, позволяющем синоптикам делать прогнозы и оповещать людей об опасных климатических явлениях.
Разговор также коснулся вопросов классификации природных явлений, типов метеорологических прогнозов и изменений климата.
В конце лекции Юрий Евгеньевич рассказал, что именно из этого центра ведётся прямая пятничная трансляция прогноза погоды на Первом канале. А ещё он разрешил ребятам попробовать себя в роли ведущих!
Школа №1613 от всей души благодарит сотрудников Гидрометцентра за приём и познавательную беседу. Благодаря общению с синоптиками ребята узнали много интересного и серьёзно задумались об окружающем мире.
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