В Печатниках прошел смотр песни и строя среди школьников

В школьном отделении корпуса 2 школы №1256, расположенной на территории района Печатники, прошел смотр строя и песни среди учащихся 3-4, 5-6 классов. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«В течение нескольких недель команды готовились к этому дню: разучивали песни, учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму. Выступление ребят оценивало компетентное жюри по заранее выбранным критериям. По итогам конкурса жюри отметило высокий уровень подготовки всех классов к смотру и определило победителей: первое место — 4 «б» класс, 5 «а» класс, второе место — 4 «а» класс, 5 «б» класс, третье место — 3 «а» класс, 6 «а» класс», — говорится в сообщении.

Подробнее о школе: sch1256uv.mskobr.ru. (то)