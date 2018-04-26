Совет при Президенте раскритиковал законопроект о национальных языках

Недавно в Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков. Школьники будут их изучать, только если сами этого захотят. Члены Совета при Президенте РФ проект раскритиковали.

«Вместо того чтобы сохранять и развивать образование на родных языках, расширяя сферу их применения, наши законодатели предлагают идти в противоположном направлении, забывая об обязательствах, которые Россия взяла на себя», — прокомментировала председатель комиссии по культурным правам Анита Соболева

Детям придется выбирать, изучать родной язык вместо других курсов или пожертвовать им. Школьникам будет сложно полюбить свой язык, потому что его изучение станет «дополнительным бременем». Детям, у которых родной язык русский, будет легче, считает Совет.

Члены Совета решили провести заседание, на котором обсудят вопрос о добровольном изучение национальных языков, сообщает пресс-центр Совета.

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