В Ярославле открылся Международный форум «Евразийский образовательный диалог»

— Форум проходит в нашем регионе уже в седьмой раз, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — За прошедшие годы Ярославль признан профессиональным сообществом педагогов, ученых, экспертов авторитетной дискуссионной площадкой по стратегическим вопросам развития образования. Уверен, что в рамках форума все участники получат прекрасную возможность для профессионального диалога, смогут очертить круг проблем, определить перспективные пути совершенствования системы образования, обменяться ценным практическим опытом.

В 2018 году темой форума стало развитие кадрового потенциала системы образования. Участники обсуждают национальную систему учительского роста, перспективы внедрения профессиональных стандартов, эффективные модели и практики подготовки педагогов, преемственность среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в отрасли.

— Ярославская земля и система образования Ярославской области всегда отличались своими достижениями, уникальными показателями, — отметила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина . — И, конечно, достичь этого было бы невозможно без работы педагогов, учителей. Поэтому мы уверены, что сегодня на площадке мы услышим самую важную и полезную информацию, сможем обменяться бесценным опытом, и это станет важным фактором дальнейшего развития нашей системы.

Программа насыщенна: три конференции, заседания Координационного совета по области образования «Образование и педагогические науки» и двух федеральных учебно-методических объединений по высшему и среднему педагогическому образованию. Также состоятся заседания рабочей группы по модернизации дефектологического образования и Национальной ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического образования.

Работа Международного форума «Евразийский образовательный диалог» продлится два дня.