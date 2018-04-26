Васильева: студенты должны участвовать в вузовских программах работы со школьниками 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Вузам следует активно участвовать в работе со школьниками и привлекать к этой работе студентов. Такое мнение в ходе своего выступления на XI Съезде Российского Союза ректоров, проходящем в четверг в Санкт-Петербурге, высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
"Говоря о потенциале наших университетов, мне хочется попросить вас, — сказала министр, обращаясь к ректорам вузов, — чтобы студенты участвовали в этих программах (по работе со школьниками) от конструкторских до волонтерских, потому что помощь студентов в работе с нашими школьниками очень велика".
При этом она подчеркнула, что министерство должно помогать университетам, активно взаимодействующим со школами.
XI Съезда Российского Союза ректоров проходит в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие состоялось за пределами Москвы, на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.