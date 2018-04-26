Васильева: студенты должны участвовать в вузовских программах работы со школьниками

Ольга Васильева. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Вузам следует активно участвовать в работе со школьниками и привлекать к этой работе студентов. Такое мнение в ходе своего выступления на XI Съезде Российского Союза ректоров, проходящем в четверг в Санкт-Петербурге, высказала министр образования и науки РФ

"Говоря о потенциале наших университетов, мне хочется попросить вас, — сказала министр, обращаясь к ректорам вузов, — чтобы студенты участвовали в этих программах (по работе со школьниками) от конструкторских до волонтерских, потому что помощь студентов в работе с нашими школьниками очень велика".

При этом она подчеркнула, что министерство должно помогать университетам, активно взаимодействующим со школами.