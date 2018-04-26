В школах на Подольской и Перерве открыли компьютерные занятия для пожилых

В рамках проекта «Московское долголетие» в двух учебных заведениях района Марьино: школе № 2087 «Открытие» на Перерве, 44 и школе «Марьино» на Подольской, 5 открылись курсы компьютерной грамотности для пожилых учеников.

— Наши пенсионеры идут в ногу со временем. Приглашаем на занятия, — отметили в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино».

Чтобы стать участником бесплатных занятий, необходимо подать заявку в ТЦСО: Новочеркасский бульвар, д. 53, каб. 12. Тел. : 8-495-349-51-49. (то)