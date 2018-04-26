Профилактическая беседа прошла в школе №627

В школе №627 прошла профилактическая беседа на тему соблюдения правил дорожной безопасности. Мероприятие состоялось 25 апреля.

— К ребятам пришел Старший инспектор службы безопасности 3-его Батальона Дорожно-патрульной службы. Он рассказал, как предупредить детский травматизм и как правильно переходить дороги. Профилактическую беседу устроили для семиклассников, — уточнила Ольга Тарьева, ведущий специалист по охране труда учебного заведения.

Она отметила, что подобные мероприятия организуют в учреждении каждый год. На некоторые из них собирают всех учеников школы в актовом зале.