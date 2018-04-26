Дошкольники Мещанского района поучаствовали в конкурсе «Любознайка»

Ежегодный интеллектуальный конкурс дошкольного образования «Любознайка» прошел 24 апреля в образовательном комплексе №2107.

— Мы организовали это мероприятие для того, чтобы дети и преподаватели показали свой потенциал и творческие возможности, — поделилась педагог-организатор учреждения Ольга Глазунова. — В этом году мы выбрали темой для встречи «Детский сад будущего».

Она добавила, что в рамках конкурса ребята показали свои научные проекты, в которых представили рекомендации по изменению работы дошкольных образовательных учреждений. Первое место заняла команда корпуса «На Напрудном», второе — ребята из здания школы «На Олимпийском», а третье — дети из учреждения «На Трифоновской».