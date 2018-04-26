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В Башкирии учащийся 8 класса принёс на уроки гранату
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В Башкирии учащийся 8 класса принёс на уроки гранату 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
26 апреля в Стерлитамаке была проведена внеплановая эвакуация учеников и преподавателей местной школы. Причиной стала граната, которую принес с собой ученик восьмого класса. Школьник показал ее одноклассникам. Это заметила учительница и забила тревогу.
Администрация учебного заведения приняла решение об эвакуации и вызвала сотрудников правоохранительных органов, сообщает Рязань город со ссылкой на ToDay News Ufa. Прибывшие на место происшествия саперы выяснили, что граната учебная. Теперь полиция выясняет, как этот предмет попал в руки подростка.
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