В Башкирии учащийся 8 класса принёс на уроки гранату 

26 апреля в Стерлитамаке была проведена внеплановая эвакуация учеников и преподавателей местной школы. Причиной стала граната, которую принес с собой ученик восьмого класса. Школьник показал ее одноклассникам. Это заметила учительница и забила тревогу.
Администрация учебного заведения приняла решение об эвакуации и вызвала сотрудников правоохранительных органов, сообщает Рязань город со ссылкой на ToDay News Ufa. Прибывшие на место происшествия саперы выяснили, что граната учебная. Теперь полиция выясняет, как этот предмет попал в руки подростка.