МГИМО в Узбекистане устроил выставочный марафон

В Ташкенте стартовала XV Международная выставка «Образование и профессия 2018».

Традиционно большой интерес у посетителей выставки вызвали программы факультета Международных отношений, факультета Международных экономических отношений и Одинцовского кампуса МГИМО

Самыми заинтересованными посетителями выступили учащиеся лицеев, гимназий и частных школ. Ребята задавали вопросы об особенностях поступления, видах вступительных испытаний, деталях студенческой жизни. В ходе выставки состоялась встреча директора Горчаковского лицея Р. И. Котова с руководством и обучающимися Академического лицея International House-Tashkent.

Студенты старших курсов узбекских вузов интересовались магистерскими программами двойного диплома, реализуемыми на базе Факультета управления и политики. Особым вниманием родителей и старшеклассников были отмечены такие направления подготовки Одинцовского филиала как «Бизнес-информатика», «Лингвистика» и «Экономика» (факультета Финансовой экономики и МИЭП).

Киргизии, Турции, Малайзии, Польши. Помимо российских вузов на площадке были представлены экспоненты из Беларуси

В рамках визита делегации Университета в Узбекистан 21 апреля в Ташкенте состоялась рабочая встреча проректора А. В. Мальгина и заместителя министра иностранных дел Узбекистана, ректора УМЭД А. А. Абдувахитова по вопросу обучения узбекских студентов в МГИМО, в частности на программах ДПО по подготовке гидов-переводчиков, а также в рамках студенческих обменов для студентов бакалавриата и магистратуры. В развитие решения Попечительского совета Университета стороны также детально обсудили вопросы дальнейшей работы над созданием филиала МГИМО в Ташкенте.

23 апреля XV Международная выставка «Образование и профессия 2018» продолжилась в Самарканде. В динамично развивающемся городе с многовековой историей большое внимание уделяется образованию молодого поколения, которое составляет более шестидесяти процентов населения Узбекистана. К команде МГИМО присоединилась заместитель директора Одинцовского филиала МГИМО Е. А. Козловская.

Абитуриенты проявили интерес к программам по направлениям «Международные отношения», «Экономика», «Международное право» и «Бизнес-информатика». Среди потенциальных абитуриентов стоит отметить учащихся Самаркандского академического лицея — победителей международных олимпиад. В рамках выставки продуктивно проходили встречи по обмену опытом между делегациями ведущих вузов России

25 апреля в рамках работы на ХV Международной выставке «Образование и профессия 2018» заместитель директора Одинцовского кампуса Е. А. Козловская и директор колледжа М. В. Воробьева представили образовательные программы вуза в Бухаре . Выставка проходила на площадке Бухарского технологического института. Посетители продемонстрировали интерес к программам магистратуры МГИМО и Одинцовского кампуса.

В процессе работы на выставке представители Университета дали интервью журналистам радио и телевидения Бухары, рассказав об условиях поступления в бакалавриат и магистратуру иностранных граждан, особенностях процесса обучения, планах расширения различных аспектов международного сотрудничества вуза в образовательных сфере. Выставка завершилась вручением сертификатов и круглым столом, где участники и организаторы подвели итоги своей работы на площадках нескольких крупных региональных центров Узбекистана.