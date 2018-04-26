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МГТУ ГА посетила делегация из Финляндии
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МГТУ ГА посетила делегация из Финляндии 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский государственный технический университет гражданской авиации посетила делегация студентов и преподавателей авиационного факультета университета Haaga Helia в г. Хельсинки.
В рамках визита состоялись переговоры с руководством университета, были рассмотрены вопросы взаимовыгодного регулярного сотрудничества между вузами. Проректор МГТУ ГА Вадим Воробьев рассказал гостям об обучении в ведущем университете гражданской авиации России, об особенностях обучения в нашей стране, о высоком уровне подготовки авиационных кадров в МГТУ ГА.
Делегация осмотрела университет, познакомилась с историей создания вуза, гостям были продемонстрированы лаборатории и техника, на которой проводятся практические занятия студентов МГТУ ГА, а также главные составляющие подготовки инженеров в вузе: процедурные тренажеры Airbus и Boeing. Завершилась экскурсия, традиционно, в музее МГТУ ГА.
«Мы всегда рады видеть в наших стенах студентов из других стран. У нас давно сложились крепкие связи с рядом азиатских стран, а в последние годы мы успешно налаживаем контакты с рядом европейских государств и уже сотрудничаем с некоторыми из них. Мы с удовольствием примем университет Финляндии в число наших партнеров!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.
Сегодня в ведущем университете гражданской авиации России обучается более 500 студентов из 37 стран мира. МГТУ ГА входит в реестр Международной организации гражданской авиации ИКАО, что делает его диплом востребованным практически в любом государстве.
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