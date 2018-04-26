Васильева: Минобрнауки не намерено снижать процент бюджетных мест в вузах 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ не планирует в грядущем учебном году снижать процент бюджетных мест в вузах по отношению к числу выпускников школ.
Об этом в ходе XI Съезда Российского Союза ректоров, проходящего в Санкт-Петербурге, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
"Буквально на днях мы обнародуем цифры по ЦП (целевому приему в вузы) которые для каждого для являются основополагающих для их деятельности. Их не будет ни на йоту меньше, мы сохраняем ровно то же процентное соотношение — 57,2%. И у нас фактически на 100 выпускников этого года 57 бюджетных мест", — рассказала в своем выступлении Васильева.
При этом министр отметила необходимость особого внимания к качеству школьного образования, которое определяет подготовку абитуриентов и влияет на работу вузовских преподавателей.
"Статистика сухая, но правдивая: мы 15% [отсеиваем] после первого курса, треть отчисляется по причине неуспеваемости. Вы, — продолжила министр, обращаясь к ректорам, — доучиваете абитуриентов для того, чтобы двигаться дальше, о том, что программу школьного курса проходят на первом курсе вузов, я слышу постоянно. При этом мы все время говорим о том, что мы должны повышать качество приема".
XI Съезда Российского Союза ректоров проходит в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие состоялось за пределами Москвы, на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.