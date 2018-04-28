В Свердловской области подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по математике

Призерами Всероссийской олимпиады школьников, прошедшей в Екатеринбурге , стали свердловчане Андрей Ефимов , ученик 9 класса гимназии № 9, и Степан Вахрушев, ученик 11 класса СУНЦа.

Павел Креков. «Такие мероприятия, как Всероссийская олимпиада по математике традиционно собирают не только большое количество талантливых детей, но и большое количество интересных педагогов, методистов. Для нас это возможность профессионального роста учителей математики, работающих в регионе, возможность ощутить уровень Всероссийской олимпиады, что делает нас более конкурентоспособными и опытными, что, безусловно, пригодится впоследствии при проведении финалов Всероссийской олимпиады по другим дисциплинам», — сказал заместитель губернатора Свердловской области

Победители Всероссийской олимпиады получают право поступать вне конкурса в вузы на те направления, где математика является основным предметом. Кроме того, они могут стать претендентами на грант Президента России и получать финансовую поддержку в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всей учебы.

В региональном министерстве образования отметили, что интеллектуальные состязания прошли на высоком организационном уровне.

«Ежегодно Свердловская область становится площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по различным дисциплинам. Важно понимать, что олимпиада по математике является самой сложной и в организационном плане, и по количеству участников. Интеллектуальные состязания по математике, состоявшиеся в регионе, в плане организации прошли на самом высоком уровне. Свердловская область и дальше будет заявляться на проведение финалов Всероссийской олимпиады школьников», — сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов

Отметим, что помимо конкурсных этапов во время олимпиады были организованы научные лекции для всех желающих и мероприятия по повышению квалификации педагогов.

«Это было очень эффективно и востребовано. Олимпиада сегодня — это не просто состязания, это еще и блок, который связан с повышением квалификации педагогов, с тем, чтобы возникла мощная коммуникация между членами жюри, педагогами», — сказал директор Дворца молодежи Константин Шевченко.

В состав жюри финала Всероссийской олимпиады школьников вошли преподаватели и научные сотрудники ведущих российских вузов: МГУ , МФТИ, СПбГУ, ВШЭ , УрФУ. Председатель жюри — математик, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук Назар Агаханов, сопредседатель — доктор педагогических наук, профессор департамента математики, механики и компьютерных наук УрФУ им. Б. Н. Ельцина Александр Гейн.

Напомним, что в Свердловской области неоднократно проходили заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников. Так, в 2014 году в регионе были проведены интеллектуальные состязания по информационно-коммуникационным технологиям, в 2015-м — по физике, а в 2016-м, накануне Года экологии в России, — по экологии.