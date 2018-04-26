Минобрнауки: угроза срыва научной работы в РФ из-за блокировок Роскомнадзора надуманна

Об этом заявила в четверг глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на XI Съезде Российского Союза ректоров, проходящего в четверг в Петербурге.

Ранее представители Совета по науке при Минобрнауки РФ заявили, что значительная часть работы научных сотрудников предполагает использование крупных онлайн-ресурсов по обработке информации и научных сервисов. По словам представителей Совета, в последние несколько дней возникли серьезные перебои с работой ряда сайтов и служб, крайне важных для научной работы.

"Мне кажется, что на сегодня трактовка заявления должна быть более четкой и внимательной. Нужно встретиться с членами научного совета, что сделает сегодня мой заместитель [Григорий] Трубников, для того, что бы выяснить позицию совета. Эта история надуманна", — сказала Васильева.