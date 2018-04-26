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Минобрнауки: угроза срыва научной работы в РФ из-за блокировок Роскомнадзора надуманна
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Минобрнауки: угроза срыва научной работы в РФ из-за блокировок Роскомнадзора надуманна 

ТАСС 33 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Угроза срыва научной работы в России из-за действий Роскомнадзора по блокировке интернет-ресурсов надуманна.
Об этом заявила в четверг глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на XI Съезде Российского Союза ректоров, проходящего в четверг в Петербурге.
Ранее представители Совета по науке при Минобрнауки РФ заявили, что значительная часть работы научных сотрудников предполагает использование крупных онлайн-ресурсов по обработке информации и научных сервисов. По словам представителей Совета, в последние несколько дней возникли серьезные перебои с работой ряда сайтов и служб, крайне важных для научной работы.
"Мне кажется, что на сегодня трактовка заявления должна быть более четкой и внимательной. Нужно встретиться с членами научного совета, что сделает сегодня мой заместитель [Григорий] Трубников, для того, что бы выяснить позицию совета. Эта история надуманна", — сказала Васильева.
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