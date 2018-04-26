Межрайонную конференцию Ученической общественности посетили ученики школ Бирюлева Западного

Ученики школ №933 и №667 посетили итоговую конференцию Ученической общественности всех четырех межрайонов ЮАО, которая прошла в среду, 25 апреля.

Школьники из Бирюлева Западного и их товарищи с Бирюлева Восточного, Москворечья-Сабурова и Царицына поучаствовали в заключительном этапе конкурса «Сокровища Юга», после которого состоялась большая Церемония награждения.

Свои награды получили призеры и победители конкурса «Лидер УС», «Вожатый и его команда», а еще и фестиваля «Сокровища Юга».

Самые активные ученики школ №933 и №667, а также их сотоварищи со всего округа, сыграли в интеллектуальную игру, поучаствовали в раус-программе и подвели важные для ученической общественности итоги проектов «Суббота активиста» и «Межрайонная школа актива».

В конце встречи каждый школьник запустил в небо свой «шар с желанием».