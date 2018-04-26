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Межрайонную конференцию Ученической общественности посетили ученики школ Бирюлева Западного
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Межрайонную конференцию Ученической общественности посетили ученики школ Бирюлева Западного 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Ученики школ №933 и №667 посетили итоговую конференцию Ученической общественности всех четырех межрайонов ЮАО, которая прошла в среду, 25 апреля.
Школьники из Бирюлева Западного и их товарищи с Бирюлева Восточного, Москворечья-Сабурова и Царицына поучаствовали в заключительном этапе конкурса «Сокровища Юга», после которого состоялась большая Церемония награждения.
Свои награды получили призеры и победители конкурса «Лидер УС», «Вожатый и его команда», а еще и фестиваля «Сокровища Юга».
Самые активные ученики школ №933 и №667, а также их сотоварищи со всего округа, сыграли в интеллектуальную игру, поучаствовали в раус-программе и подвели важные для ученической общественности итоги проектов «Суббота активиста» и «Межрайонная школа актива».
В конце встречи каждый школьник запустил в небо свой «шар с желанием».
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
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