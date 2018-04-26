Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в 70 регионах страны

Как уточняется, в этом году акция была посвящена Году добровольца в России, поэтому особое внимание было уделено подготовке к экзамену по обществознанию. Практически в каждом регионе, где прошла акция, были открыты книжные полки. Участники принесли издания, которыми пользовались при подготовке к экзаменам. Теперь воспользоваться ими и принести свои прочитанные книги может любой желающий.

«Востребованность Всероссийской акции «100 баллов для победы» растет с каждым годом. На одной площадке встречаются те, кто готовится сдать, и ребята, уже успешно сдавшие экзамены. Эта встреча может многое изменить в сознании школьника. Ведь разговор со сверстником об экзаменах бывает намного эффективнее, чем наставления взрослых», — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки РФ — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова