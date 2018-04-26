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Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в 70 регионах страны
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Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в 70 регионах страны 

Агентство «Москва» 39 минут назад
«Всероссийская акция „100 баллов для победы“, инициированная федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, прошла в четвертый раз. В этом году в ней приняли участие 70 регионов России. В течение апреля ребята, сдавшие в прошлые годы единый государственный экзамен на сто баллов, встречались со старшеклассниками и рассказывали им о своем опыте подготовки к выпускным испытаниям», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в этом году акция была посвящена Году добровольца в России, поэтому особое внимание было уделено подготовке к экзамену по обществознанию. Практически в каждом регионе, где прошла акция, были открыты книжные полки. Участники принесли издания, которыми пользовались при подготовке к экзаменам. Теперь воспользоваться ими и принести свои прочитанные книги может любой желающий.
«Востребованность Всероссийской акции «100 баллов для победы» растет с каждым годом. На одной площадке встречаются те, кто готовится сдать, и ребята, уже успешно сдавшие экзамены. Эта встреча может многое изменить в сознании школьника. Ведь разговор со сверстником об экзаменах бывает намного эффективнее, чем наставления взрослых», — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки РФ — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
В пресс-службе также пояснили, что в ближайшие две недели проведение Всероссийской акции «100 баллов для победы» продолжится в некоторых регионах. В Московской области в ней примет участие выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов.
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