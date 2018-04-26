БГТУ имени Шухова в 2018 году примет 1700 бюджетных студентов

Опорный вуз Белгородской области — БГТУ им. В. Г. Шухова — в 2018 году сделает ставку на способную, талантливую и активную молодежь — об этом говорилось на Дне открытых дверей в вузе.

Университет встретил будущих абитуриентов — порядка 500 школьников вместе с родителями смогли задать интересующие их вопросы ректорату и директорам институтов, пообщаться с волонтёрами вуза и получить полное представление о деятельности университета.

В 2018 году «Технолог» сможет принять на все формы обучения на бюджетной основе более 1700 человек. И свыше 1800 человек — на платной основе.

«Мы понимаем, что времени до сдачи школьных экзаменов остаётся всё меньше, а будущим абитуриентам вуза нужно уже сейчас определиться с выбором профессии и тем, по какому предмету следует выбрать ЕГЭ в школе. В этом ребятам и их родителям помогли разобраться представители всех институтов и кафедр, входящих в состав технологического университета», — сообщил ответственный секретарь приемной комиссии БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Булгаков

Гости вуза познакомились с администрацией университета: ректором БГТУ им. В. Г. Шухова Сергеем Глаголевым , президентом Анатолием Гридчиным, первым проректором Николаем Шаповаловым и ответственным секретарём приемной комиссии Сергеем Булгаковым. Они подробно рассказали будущим студентам о правилах поступления, о том, какими льготами могут воспользоваться выпускники при поступлении в вуз, а также о мерах поощрения, которые в опорном университете применяются для поддержки трудолюбивых и талантливых студентов.

Абитуриентам напомнили также о том, что ко всем результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов в обязательном порядке прибавляются баллы за активную общественную жизнь и различные достижения в области науки, культуры, спорта. Это значит, что портфолио, подтверждающее победы на олимпиадах, успешную сдачу ГТО и другие победы, школьники должны готовить уже сейчас, чтобы повысить свои шансы на поступление в престижный вуз.

В заключение ректор университета Сергей Глаголев ответил на вопросы, поступившие по предварительно организованной линии электронной почты. Причём их задавали не только старшеклассники, которые в этом году покинут стены школы, но и те, кому ещё год-два до выпускных экзаменов. Многие восьми-, девяти— и десятиклассники тоже пришли на День открытых дверей. Их Сергей Глаголев приветствовал особо, поскольку твёрдая нацеленность на выбор специальности, связанной с технологиями будущего — это знак успеха.