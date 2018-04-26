Ещё
Эксперт: «Через 50 в наших школах будут изучать взятие Берлина американскими войсками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

Эксперт: «Через 50 в наших школах будут изучать взятие Берлина американскими войсками» 

Вести Калининград 48 минут назад
Фото: Вести Калининград
На семинаре в БФУ им. И. Канта декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков раскритиковал современное положение с преподаванием и самим отношением к истории. В эти минуты в университете проходит семинар, посвященный «Войнам памяти» и вызовам истории Второй мировой войны, передаёт корреспондент калининградских «Вестей».
По мнению Третьякова отсутствие стратегии в сохранении и продвижении нашей истории предельно опасно.
«Я совершенно уверен, что при нынешнем развитии событий, так как они идут, лет через 50 в наших школах, в наших учебных заведениях будут изучать взятие Берлина американскими войсками при слабом участии нескольких советских дивизий. А возможно и без их участия. А надписи на Рейхстаге появятся на английском языке», — сказал он.
Виталий Третьяков — известный российский журналист и политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура», автор учебников «Как стать знаменитым журналистом» и «Теория телевидения».
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде открылись пятидневные учебные сборы Ушла из жизни звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина «Это безобразие!»: предприниматели возмущены закрытием ТЦ «Маяк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»46
Столтенберг анонсировал совещание по России145
Россиян оставят без торговых центров217
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение