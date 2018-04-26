Эксперт: «Через 50 в наших школах будут изучать взятие Берлина американскими войсками»

На семинаре в БФУ им. И. Канта декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков раскритиковал современное положение с преподаванием и самим отношением к истории. В эти минуты в университете проходит семинар, посвященный «Войнам памяти» и вызовам истории Второй мировой войны, передаёт корреспондент калининградских «Вестей».

По мнению Третьякова отсутствие стратегии в сохранении и продвижении нашей истории предельно опасно.

«Я совершенно уверен, что при нынешнем развитии событий, так как они идут, лет через 50 в наших школах, в наших учебных заведениях будут изучать взятие Берлина американскими войсками при слабом участии нескольких советских дивизий. А возможно и без их участия. А надписи на Рейхстаге появятся на английском языке», — сказал он.

Виталий Третьяков — известный российский журналист и политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура», автор учебников «Как стать знаменитым журналистом» и «Теория телевидения».