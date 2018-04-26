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Главгосстройнадзор проведет итоговую проверку построенной в Наро‑Фоминске школы
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Главгосстройнадзор проведет итоговую проверку построенной в Наро‑Фоминске школы 

РИАМО 1 час назад
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства школы на 880 мест в подмосковном городском округе Наро-Фоминск, инспекторы проведут итоговую проверку здания, после чего здание начнут готовить к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Образовательное учреждение, рассчитанное на 880 учащихся, возведено в микрорайоне Мартемьяново-7 городского поселения Апрелевка в Наро-Фоминске. Застройщиком школы является ООО «Мартемьяново».
«Извещение об окончании строительства школы поступило в Главгосстройнадзор Московской области. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — сказал исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
В четырехэтажном здании школы на площади 17,7 тысячи квадратных метров разместились учебные классы, специализированные кабинеты для проведения занятий, физкультурные залы, актовый зал, кружковые комнаты, кабинеты для групп продленного дня, библиотека, медицинский блок, столовая. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения.
На прилегающей территории обустроено футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для игры в теннис, сектор для метания мяча и прыжков, площадки для подвижных игр.
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