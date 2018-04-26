Ученики школы №2073 примут участие в смотре строя и песни

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Ученики школы №2073 готовятся к участию в смотре строя и песни, который пройдет 3 и 4 мая.

— В этом ежегодном мероприятии примут участие ребята с 5-ых по 11-ые классы. Они взяли различные военные песни, разучили их и исполнят на этом смотре, идя в строю. Помимо этого, ученики выбрали костюмы, в которых предстанут перед членами жюри. Затем подготовку и выступление оценят и озвучат результаты по каждому классу. Из каждой параллели выберут лучших и распределят между ними призовые места, — рассказала сотрудница школы №2073.

Она добавила, что смотр строя и песни приурочен ко Дню Победы.