Второй за сутки детский зад закрыли из‐за антисанитарии в Красноярском крае

Красноярский Роспотребнадзор на 30 суток закрыл муниципальный детский сад в поселке Сухая Речка. Помимо прочего, из‐за грызунов и тараканов. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Во время проверки специалисты установили, что в дошкольном учреждении грубо нарушены санитарные нормы. В помещении никак не предотвращали «проникновение, размножение синантропных грызунов и членистоногих»; не везде есть раковины для мытья рук, а в тех, что есть, — нет горячей воды. Ремонтировалось здание садика тоже очень давно.

Против руководства детсада возбуждены административные дела, на устранение нарушений им дано 30 дней.