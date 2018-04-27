Второй за сутки детский зад закрыли из‐за антисанитарии в Красноярском крае 

Красноярский Роспотребнадзор на 30 суток закрыл муниципальный детский сад в поселке Сухая Речка. Помимо прочего, из‐за грызунов и тараканов. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Во время проверки специалисты установили, что в дошкольном учреждении грубо нарушены санитарные нормы. В помещении никак не предотвращали «проникновение, размножение синантропных грызунов и членистоногих»; не везде есть раковины для мытья рук, а в тех, что есть, — нет горячей воды. Ремонтировалось здание садика тоже очень давно.
Против руководства детсада возбуждены административные дела, на устранение нарушений им дано 30 дней.
Частный детский сад закрыла прокуратура Красноярска за несоблюдение санитарных норм. Медсправок не было как у детей, так и у руководства учреждения.