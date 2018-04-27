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Прокуратура закрыла частный детский сад под Красноярском
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Прокуратура закрыла частный детский сад под Красноярском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае суд приостановил деятельность одного из частных детских садов в городе Емельяново. При проверке выяснилось: находиться в нем детям небезопасно. Об этом сообщили в краевой Прокуратуре.
Дошкольное учреждение находилось в обычном частном доме. Отдавая туда своих детей, родители подписывали стандартный договор с администрацией и платили по прайсу за услуги. Медицинские справки детей руководитель сада, — она же владелица заведения, — не требовала. Наверное, потому что у нее самой не оказалось медицинской книжки.
Внутри помещения детского сада сотрудники Прокуратуры зафиксировали много грубых нарушений санитарных норм.
Не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность строительных материалов, не обустроены помещения для просушивания верхней одежды и обуви детей. Дети не обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами
— прокуратура Красноярского края.
Кроме того, владельцы учреждения не смогли внятно объяснить, где берут продукты для детей, и почему не соблюдают элементарный распорядок дня.
Прокуратура Приморья проводит проверку детского сада в городе Артем после сообщений о кишечной инфекции среди детей.
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