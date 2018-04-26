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Ученики школы №2092 района Люблино собрали 2,5 тонны макулатуры
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Ученики школы №2092 района Люблино собрали 2,5 тонны макулатуры 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Ученики школы №2092 имени Кожедуба приняли участие в эколого-просветительском проекте по сбору макулатуры «Бумажный бум». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. Общими усилиями они собрали 2530 килограммов макулатуры.
— Победители будут награждены призами и почетными грамотами. Собирая макулатуру, ребята своей работой уменьшают нагрузку со стороны современного общества на природу. Они протягивают ей свою детскую, но уже твердую руку помощи, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2092 имени Кожедуба находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)
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