Ученики школы №2092 района Люблино собрали 2,5 тонны макулатуры

Ученики школы №2092 имени Кожедуба приняли участие в эколого-просветительском проекте по сбору макулатуры «Бумажный бум». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. Общими усилиями они собрали 2530 килограммов макулатуры.

— Победители будут награждены призами и почетными грамотами. Собирая макулатуру, ребята своей работой уменьшают нагрузку со стороны современного общества на природу. Они протягивают ей свою детскую, но уже твердую руку помощи, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2092 имени Кожедуба находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)