Фестиваль идей состоялся в школе на Зеленодольской

Первый Фестиваль идей собрал участников в школе №2090 имени Паперника, которая расположена на улице Зеленодольской в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации школы.

— Во время фестиваля гости могли ознакомиться с проектами инженерного класса, узнать специфику предпрофильного обучения в школе, получить ответы на вопросы непосредственно от учеников. Участники и гости провели несколько раундов интеллектуального баттла. В завершение фестиваля участники получили сертификаты и выразили благодарность своим научным руководителям, — рассказал сотрудник школы.

Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)