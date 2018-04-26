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Фестиваль идей состоялся в школе на Зеленодольской
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Фестиваль идей состоялся в школе на Зеленодольской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Первый Фестиваль идей собрал участников в школе №2090 имени Паперника, которая расположена на улице Зеленодольской в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации школы.
— Во время фестиваля гости могли ознакомиться с проектами инженерного класса, узнать специфику предпрофильного обучения в школе, получить ответы на вопросы непосредственно от учеников. Участники и гости провели несколько раундов интеллектуального баттла. В завершение фестиваля участники получили сертификаты и выразили благодарность своим научным руководителям, — рассказал сотрудник школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)
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