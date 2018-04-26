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В одной из школ Кузьминок прошла конференция «Лингвиненок»
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В одной из школ Кузьминок прошла конференция «Лингвиненок» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В школе № 641 имени Сергея Есенина прошла VIII городская конференция мультимедийных проектов «Лингвиненок» среди обучающихся начальных классов. В Кузьминки приехали ребята из множества столичных школ, чтобы посоревноваться между собой в эрудиции, знаниях английского языка и умении выступать перед публикой.
«Детям нужно было подготовить презентацию, представить ее профессиональному жюри, а затем ответить на возникшие вопросы. Разумеется, говорить можно было только на английском. Темы для своих презентаций школьники взяли самые разнообразные: от экологии до культуры африканских стран. Но особой популярностью пользовался футбол и все с ним связанное, ведь совсем скоро в нашей стране пройдет чемпионат мира», — говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что ребята продемонстрировали отличное владение иностранным языком. (вт)
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