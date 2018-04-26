Портал «ПроеКТОриЯ» научил российских школьников превращать идею в деньги

Министерство образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провели очередной Всероссийский открытый урок, на сей раз посвященный предпринимательству.

В ходе открытого урока «Как превратить идею в деньги?» эксперты ответили российским школьникам на вопросы о том, как мыслит успешный предприниматель, какие методики помогут построить эффективный бизнес и что нужно знать для грамотной работы с целевой аудиторией.

В отличие от шести предыдущих открытых уроков «Проектории», в ходе урока «Как превратить идею в деньги?» эксперты не только поделились личной историей и опытом, а еще и проанализировали успешные кейсы молодых предпринимателей в онлайн-режиме.

Трансляцию открытого урока в социальной сети «ВКонтакте» уже посмотрели почти 200 тысяч школьников. Предыдущие уроки и традиционные задания от «Проектории» и Минобрнауки РФ набрали в сумме более 28 миллионов просмотров в социальных медиа.