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Портал «ПроеКТОриЯ» научил российских школьников превращать идею в деньги
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Портал «ПроеКТОриЯ» научил российских школьников превращать идею в деньги 

Ридус 1 час назад
Министерство образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провели очередной Всероссийский открытый урок, на сей раз посвященный предпринимательству.
В ходе открытого урока «Как превратить идею в деньги?» эксперты ответили российским школьникам на вопросы о том, как мыслит успешный предприниматель, какие методики помогут построить эффективный бизнес и что нужно знать для грамотной работы с целевой аудиторией.
В уроке приняли участие глава Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, а также гендиректор и основатель Rusbase и Spinon Мария Подлеснова. Модератором выступил знаменитый промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
В отличие от шести предыдущих открытых уроков «Проектории», в ходе урока «Как превратить идею в деньги?» эксперты не только поделились личной историей и опытом, а еще и проанализировали успешные кейсы молодых предпринимателей в онлайн-режиме.
Трансляцию открытого урока в социальной сети «ВКонтакте» уже посмотрели почти 200 тысяч школьников. Предыдущие уроки и традиционные задания от «Проектории» и Минобрнауки РФ набрали в сумме более 28 миллионов просмотров в социальных медиа.
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